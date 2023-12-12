Çanakkale'nin Ezine İlçesinde acemi birliğinde er olarak vatani görevini üstlenen Batuhan Bayraktar'ın dedesi Selahattin Bayraktar'ın 60 yıl önce aynı yerde askerlik yaptığını tespit eden Ezine Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

Yemin törenine dede Selehattin Bayraktar'ın katılacağını öğrenen komutanlık, 'Sede ve Toruna Hizmet Anısı' plaketi hazırladı.

Yemin töreni sırasında İnegöllü asker (torun) Bahadır Bayraktar'a teslim edilen plaket, yapılan bir sürpriz anons sonrası sahneye davet edilen dede Selahattin Bayraktar'a verildi.

Torunun elinden plaketi alan dede Selahhattin Bayraktar'ın duygulandığı görülürken , yine dedeye komutanı tarafından bir hediye paketi takdim edildi.

Edinilen bilgiye göre dede Selahattin Bayraktar'ın piyade bölüğü olduğu 1964 yılında aynı yerde askerlik yaptığı belirlendi.

Yemin töreni sonrası İnegöllü asker Erzurum Palandöken Jandarma Komutanlığı'na dağıtımının yapıldığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ