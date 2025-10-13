Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör İsmail Güldüren, şunları söyledi:

“Oyunun geneline baktığımızda, önceki haftalara göre daha dağınık oynadık. Bizim en büyük özelliğimiz beraber oynamak. Çok çabuk 2. golü bulunca kendi oyun disiplinimizden biraz koptuk ama sonuçta galip geldik. 1.Dakikadan 90. kadar oyuna giren çıkan, oynayan oynamayan bütün oyuncularımın emeğine sağlık. Allah razı olsun. Bizim için bu sene bir başlangıç. Oyuncularımız yürekli oyuncular. 1.Dakikadan 90.Dakikaya tüm oyuncularımız inanılmaz derecede mücadele ediyor. Biz mücadele eden, koşan, konsantrasyonu yüksek olan bir takımız. Eğer bunu biraz düşülürsek sıkıntılar yaşarız. Biz şu şekilde oynamaya çalışacağız. Biz iyi bir takımız. İnşallah bu galibiyetler önümüzdeki haftalarda da sürecek. Maçta takımlarını biran olsun yalnız bırakmayarak destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti kulüp başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz.”

Kaynak: BÜLTEN