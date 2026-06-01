Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Esenler Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan ve iplik rulosu ve hurdalık eşya bulunan depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın büyürken alevler, deponun yanındaki 3 binanın dış cephesine ve çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol atlına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken depoda ve üç binanın dış cephesi ile çatısında maddi hasar oluştu.