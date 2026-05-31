Edirne'de açık alanda mangal yakan bir vatandaşın çıkardığı yoğun duman, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kocasinan Mahallesi Dr. Doğan Cihan Caddesi'nde meydana geldi. Bir alandan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede dumanın açık alanda yakılan mangaldan kaynaklandığını belirledi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığının anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Olay kısa süreli paniğe neden olurken, ekiplerin ihbara hızlı şekilde müdahale ettiği görüldü.