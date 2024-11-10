Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etmesinin 86. yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu. Törene katılanlar Atatürk anıtına çelenk sundu. İki dakikalık saygı duruşu sırasında ilçede hayat akışı adeta durdu. Tören alanının dışında, cadde ve sokaklarda, Atatürk için saygı duruşunda bulunan vatandaşların yaşadıkları hüzün adeta gözlerinden okunuyor gibiydi.

Anma etkinliği daha sonra Ayvalık Atatürk Anadolu Meslek Lisesi’nde gerçekleşen programla sona erdi.