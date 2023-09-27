Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’den gazilere sürpriz geldi.

Geçtiğimiz günlerde şehir dışında olduğu için Gaziler Haftası’nda yapamadığı ziyareti gerçekleştiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı gazileri çok sevindiren bir jest yaptı.

150 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Eski Garaj’da bulunan Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi’ne yönelik bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Ergin, gazilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu’nun yanı sıra şube yöneticileri ve dernek üyesi gazilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Ergin, dernek binasının hemen yanındaki belediye bünyesindeki yazıhaneyi de gazilere tahsis etti.

Ayvalıklı gazilerin daha rahat ve daha konforlu şartlarda çalışmalarını sürdürebilmesi adına aldığı kararı hemen uygulamaya sokan Başkan Ergin gerekli talimatları vererek yazıhanede gerekli tadilatların yapılmasının ardından anahtarın gazilere verilmesini sağladı.

Yıllardır daha geniş bir lokalde bir araya gelerek çalışmalarını sürdürmek isteyen gaziler, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in bu jesti karşısında sevinçlerini gizleyemedi.

Kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanı Mesut Ergin’e bir plaket veren Muharip Gaziler Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, “Bugüne kadar göreve gelip giden belediye başkanlarından her defasında çok daha iyi şartlara sahip bir lokal ve çalışma ofisi istemiştik. Ancak bu talebimiz bir türlü gerçekleşmemişti. Şimdi ise sağolsun Belediye Başkanımız Mesut Ergin’e bu konuyu açar açmaz, derhal talimat vererek, hemen dernek binamızın yanı başındaki yazıhaneyi de bizlere tahsis etti. Bununla da kalmadı, bitişik nizam durumundaki yazıhane ile dernek binamız arasında bir kapının açılmasını sağlayarak, daha geniş ve daha konforlu bir şekilde bir araya gelmemize vesile oldu. Allah kendisine razı olsun. Ayvalıklı gaziler olarak çok sevinçliyiz” dedi.

Başkan Ergin’den alçakgönüllü açıklama

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı mesut Ergin ise, büyük bir tevazuuyla, “Bugün bu güzel vatanda özgürce yaşıyorsak, bunu tereddütsüz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile tabiî ki şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Gazilerimiz bugün bizleri kabul ettiler. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, vatan savunması için canlarını feda etmekten tereddüt etmeyen kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” demekle yetindi.