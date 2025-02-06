Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla ile 26 ekip ve 103 personelin katılımı ile Ayvalık genelinde Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi.

Bin 386 kişinin sorgulandığı uygulama çalışmalarında; 226 araç ve 48 işyeri kontrol edilirken, 17 parka-bahçe ve metruk binalarda aramalar yapıldı.

Yapılan çalışmada; hırsızlık suçundan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.