KKTC Başbakanı Ünal Üstel, düzenlediği basın toplantısında, geminin alabora olması nedeniyle kaybolan 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı.

Üstel, 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

ALABORA OLAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.