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Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Oğul’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Oğul’un düştüğü yere gelen ekipler burada kendisini hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerin ardından genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İstanbul Kağıthane'de sabah 05.00 sıralarında 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul, uygulama üzerinden kiraladığı rezidans dairesinden aşağı düştü. Olay yerine gelen ekipler, genç kızın 14. katta bulunan dairenin balkonundan binanın arka bölümündeki avluya düştüğünü tespit etti.

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