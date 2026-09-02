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Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi ile 16. Mobilya Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hamza A. (16) yönetimindeki 16 BYU 622 plakalı motosiklet, 16. Mobilya Sokak'tan caddeye çıkan Medet A. (35) yönetimindeki 16 BUB 083 plakalı otomobille çarpıştı.

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