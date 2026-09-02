Türkiye’de şehirlerarası otobüs sektöründeki ekonomik sıkıntılar büyüyor. Son olarak 29 yıllık VİB Turizm hakkında mahkeme üç aylık geçici konkordato mühleti kararı verdi. Böylece 2026 yılında Kale Seyahat, Kale Express, Cesur Bingöl ve Çağdaş Travel’ın ardından konkordato sürecine giren otobüs firmalarının sayısı en az beşe yükseldi.

PAMUKKALE VE ULUSOY DA YAŞAMIŞTI

Sektör daha önce de benzer bir dönemden geçti. Pamukkale Turizm ve Ulusoy Ulaşım 2018’de konkordato talep etmişti. Dönemin en büyük şirketlerinden Pamukkale, yaklaşık 600 otobüslük filosuyla yılda 15 milyon yolcu taşıyordu. Şirket daha sonra borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürdü.

OTOBÜS FİRMALARININ TALEPLERİ

Artan operasyonel maliyetler, köprü güzergâh zorunlulukları, idari yaptırımlar ve alternatif ulaşım modellerinin yaygınlaşması, karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe ekonomik daralmaya yol açıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Av. Birol Özcan, Analiz Gazetesi’nden Hakan Özbay’a yaptığı açıklamada, yükselen akaryakıt giderleri ve düşen alım gücü sebebiyle seferlerdeki doluluk oranlarının gerilediğini belirterek sektörün karşı karşıya olduğu yapısal sorunları ve idari mercilerden taleplerini aktardı.

Sektör temsilcilerinin öncelikli talepleri arasında, firmalara yıllık 15 milyon lirayı aşan mali yük getirdiği ifade edilen ücretsiz şehir içi yolcu servislerinin UKOME kararıyla kaldırılması yer alıyor. Hizmetin durdurulması durumunda yolcuların toplu taşıma vasıtasıyla otogarlara eriştiği bir model önerilirken; zorunlu kılınan Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhı yerine FSM Köprüsü'nün gece saatlerinde otobüs trafiğine açılmasıyla yol ve yakıt maliyetlerinin düşürülebileceği belirtiliyor.