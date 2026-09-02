Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Levent K. (47), iş başında olduğu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu çalışma makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle makine durdurulurken, kolunu makineden kurtarılan işçi ölümden döndü. Yaralı işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Levent K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.