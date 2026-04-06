Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir süredir takibe aldıkları iki şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 830.25 litre sahte kaçak şarap, 320 litre etil alkol, 58.45 litre rakı, 35 litre likör, 24.20 litre limonçello, 20.40 litre viski, 4.20 litre votka, 2.70 litre rom, 2.25 litre Yunan rakısı, 2.10 litre brendi, 1.5 litre şarap bazlı kokteyl, 1 litre martini, 1 litre cin, 35 sigara, 2 adet alkol yapımında kullanılan damıtma düzeneği, 1 adet şişe mantar basma aleti, 220 adet mantar tıpa, 22 adet boş içki şişesinin yanı sıra 2 kök Hint keneviri, 1 adet LED panel ve uyuşturucu üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.