Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2023 yılında yapılan çevre çalışmalarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarı 11.40 metrekareye çıktı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz yeşil alanlarla Avrupa Standartlarını yakalarken, söz verdiğimiz alanlardaki parklarımızı tek tek tamamladık. Kent yaşamının içerisinde bulunan yeşil alanlarımız kişi başına 11.40 metrekareye çıktı ve Türkiye standartlarının üzerine ulaştı. Sadece çocuklarımız için değil her yaştan vatandaşımız için parklar ve yeşil alanlar açtık. Fen İşleri ekiplerimizle de çeyrek asırdır yol sıkıntısı çeken bölgelerimize yepyeni yollar kazandırdık. Kırsal mahallelerimizde de vatandaşlarımızın taleplerine karşılık hizmetler sağladık. Hizmet seferberliğimizi rakamlar anlatıyor. 2024 yılında da daha fazla için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Başkan Mesut Ergin yapılan çalışmaları şöyle özetledi: "Ayvalık Belediyesi olarak çocuklara, ailelerine, gençlere ve her yaştan vatandaşlara yeni parklar yaptık. Sarımsaklı Yonca 1 Mevkisi’nde, Altınova Sahil, İskele Mevkisi’nde ve Sarımsaklı Mecit Ataklı İlkokulu’nun arkasında yeni parklar kazandırıldı. Cunda Alibey Adası eski yol üzeri ve Ali Çetinkaya Mahallesi, Armutçuk Son Durak Mevkisi yepyeni Spor Parklarına kavuştu. Cunda Merkez Park, Atatürk Bulvarı üzerinde Gümrük Binası’nın yanında bulunan Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan Parkı ve daha birçok park baştan sona yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Karaayıt, Hamdibey Mahallesi, 13 Nisan Caddesi, Badavut, Sahilkent Mahallesi Düçmen Sitesi’nde çocuk oyun grubu ve parkların genel düzenlemeleri yapıldı. Fen işleri müdürlüğü yıl boyu çalışmalarıyla sorunlara bir bir çözümler üretti. İlçe geneli ve köylerde 120 bin m2 lik alanda kilit parke taş döşemesi, 25 bin metrelik alanda bordür döşemesi yapıldı. Alt yapı kaynaklı bozulan yollarda 60 bin m2 kilit parke taş, 15 bin metre bordür tamiri yapıldı. Doğalgaz kazı çalışmaları sonunca bozulan 18 bin metrekare kilitli parke taş ve 8 bin metre bordürün yeniden yapım çalışmaları devam ediyor. Tepecik Mevkisi’nin 20 Yıllık, Gümrük Mevkisi’nin 25 yıllık yol Sorunu Çözüldü. Altınova’da hiç dokunulmayan toprak yollar taş kaplandı. Zeytin arası yollar ve tarım arazilerinin yolları da çalışmalar kapsamında elden geçti, düzenlendi. Ayvalık genelinde vatandaşlara nefes aldıracak yol çalışmaları bir bir tamamlandı. Kırsal Mahallelerde ve köylerde kilit parke taş çalışması düğün alanları, aşevi, hizmet noktaları, yemek ve ekmek pişirmek için oluşturulan alanlarda, fırınlar, sundurmalar ve umumi tuvaletler hayata geçirildi."