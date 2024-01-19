Alikahya Fatih Mahallesindeki 2 bin 101 metrekare alan üzerine çok amaçlı tesis inşa ediliyor. Bölgede büyük bir eksikliği giderecek tesis; konferans, kongre ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Alikahya Fatih Mahallesine çok amaçlı olarak kullanılabilecek kültürel hizmet tesisinin yapımına devam ediyor. Tek katlı olarak yapılan binanın prefabrik montajı sürüyor. Aynı şekilde tesis binası çevresinde arazi eğimine göre kademeli olarak projelendirilen betonarme perde duvar imalatı devam ediyor. İmalat tamamlandıktan sonra kutu profiller ile bu perde duvarların üst kısımlarına korkuluk imalatı yapılacak.

Konferans, kongre ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak hizmet tesisi 2 bin metrekare alan üzerine yapılacak. Yapı alanı 433 metrekare ve çok amaçlı kullanılacak şekilde prefabrik olarak planlandı. Tesis etrafında 14 araçlık otopark da yapılacak. Çevre imalatları kapsamında yapı etrafına renkli baskı beton uygulaması yapılacak. Aynı şekilde kültür merkezi alanına 55 ağaç dikilecek.