Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Ahmet Akın’ın talimatıyla kurulan standa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın “Yakın Çözüm” sloganıyla il genelinde başlattığı proje kapsamında ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na kurulan stantta; Ayvalık’ın özellikle yaz aylarında yaşanılan susuzluk sorunu ile ilgili vatandaşların görüş, öneri ve talepleri değerlendirildi

Ahmet Akın’ın Ayvalık’taki susuzluk sorunu ile ilgili yapmış olduğu çalışmalara ait bilgilendirmelerin yapıldığı stantta; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde İçme Suyu Terfi Hattı Projesi için atılan temelin; on yıllardır ihmal edilmiş Ayvalık’ın içme suyu sorununun kalıcı olarak çözümlenmesine yönelik olduğu vurgulandı.

Ahmet Akın’ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 5 bin 600 metre kanal şebeke hattının yapıldığı, 58 kilometre hat temizliğinin tamamlandığı, 1600 tıkanık kanalın açılığını, 3 binin üzerinde arızanın onarıldığı ve 5 adet yeni sondaj çalışmasıyla da 50 litrenin üzerinde yeni su kaynağının elde edildiğinin açıklandığı bilgilere yer verilen stantta; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde İçme Suyu Terfi Hattı Projesi çerçevesinde yeni bir pompa istasyonu ve depo iletim hatları, 3 bin metreküp hacme sahip teviz deposu ve yeni bir terfi merkezi, Ayvalık Merkez, Alibey Adası ve Küçükköy’de debi sorununun çözülmesinin yanı sıra Madra Barajı ve Karakoç Barajı ile içme suyu arıtma tesisi projelerinin de hayata geçirileceği vurgulandı.

Standı ziyaret eden vatandaşlardan, Şengül Yılmaz, Ayvalık’taki susuzluk konusu hakkında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın da ilçeye gelip kendilerini bilgilendirmesinden yana olduğunu söyledi.

Stantta görev yapan Derya Aydemir ise yaptıkları bilgilendirme çalışmalarında vatandaşlardan da görüş, öneri ve şikayetleri alarak değerlendirdikllerini söyledi.