ABD, Küba'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Küba hükümetinin teröre destek verdiği, çeşitli aşırılık yanlısı grupları desteklediği ve istihbarat kurumlarını ABD'ye karşı casusluk faaliyetleri ile ülke içinde Marksist ideolojiyi yaymak amacıyla kullandığı iddia edildi.

Hasım olarak Rusya, Çin ve İran gösterildi

Açıklamada, "Komünist Küba rejimi ayrıca Rusya, Çin ve İran gibi ABD'nin hasımlarının ABD'ye yönelik operasyonlarını yürütmesi için bir üs görevi görmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, Küba'nın askeri ve istihbarat kurumlarının ülkedeki "baskı politikalarının uygulanmasında" ve özellikle orduya bağlı GAESA şirketi üzerinden yürütüldüğü öne sürülen yolsuzluk ile çıkar ağlarının merkezinde bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, "Trump yönetimi, ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle Havana'nın askeri ilişkilerini kolaylaştıran ve Küba yönetimine silah sevkiyatını mümkün kılan kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe koydu" denildi. Bu kapsamda, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı ile güvenlik güçleri adına yurt dışından askeri teçhizat tedarik ettiği belirtilen 5 Küba merkezli kuruluş ve 8 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Trump yönetiminin Küba'daki komünist yönetimin ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerine karşı elindeki tüm imkânları kullanmayı sürdüreceği ve "Küba halkı için daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla ekonomik ve siyasi reformları desteklemeye devam edeceği" ifade edildi.