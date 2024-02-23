Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Uzmanı Dr. Ceyda Elveren Aşık için anma töreni düzenlendi.

Önceki gün toprağa verilen Dr. Ceyda Elveren Aşık için görev yaptığı Ayvalık’taki 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi önünde düzenlenen törende; Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil ile Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit’in yanı sıra birlikte çalıştığı meslektaşları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Dr. Ceyda Elveren Aşık’ın bir fotoğrafının bulunduğu masada anı defterine sevenlerinin notlar yazdığı törende, Aşık’ın mesai arkadaşı Aile Hekimi Uzmanı. Dr. Mustafa Yiğit Sözen de duygusal bir konuşma yaparak, arkadaşı ve meslektaşı vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Törende konuşan Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil, meslektaşının hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Dr. Ceyda Elveren Aşık’ın yakın bir geçmişte siroz hastalığına yakalandığını ve sonrasında da karaciğer yetmezliği ile boğuştuğunu kaydeden Dr. Ganigil, “Doktor arkadaşımızın ne yazık ki karaciğer nakli için beklerken, buna ömrü vefa etmedi. Camiamız sevilen çalışma arkadaşını, hastaları sevilen doktorunu, ama en önemlisi de oğlu küçük Mir Ali annesini kaybetmiştir. 9 yaşındaki Mir Ali artık camiamızın emanetidir. Değerli arkadaşımız için Allah’tan rahmet yakınlarına ve tüm sağlık camiasına sabırlar dilerim” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil’in konuşmasının ardından Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit’in yaptığı dua ile anma töreni sona erdi.