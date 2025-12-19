Kocaeli’de vatandaşların park, bulvar ve durak gibi sosyal alanlarda unuttuğu eşyalar, zabıta ekiplerince kayıt altına alınarak muhafaza ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince, kentin işlek noktaları olan Marina, Sekapark, Cumhuriyet Bulvarı ve otobüs duraklarında zabıta ekiplerince bulunan veya duyarlı vatandaşlarca teslim edilen kayıp eşyalar tutanakla kayıt altına alınıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığında muhafaza edilen eşyalar arasında çoğunlukla kimlik, ehliyet, kredi kartı, şemsiye, gözlük, cep telefonu, çanta, anahtar ve cüzdan yer alıyor.

Vatandaşlar, kayıp eşyalarını 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak sorgulayabiliyor. Sahiplerine ulaşılamayan nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüğüne, ehliyet ve ruhsatlar Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne, Kocaelikartlar ise Ulaşım Dairesi Başkanlığına gönderiliyor.

Unutulan banka kartları için ise ilgili bankalara bilgi verilerek kartların iptal edilmesi sağlanıyor.