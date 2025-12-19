Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sınıf başkanı seçilmek için arkadaşlarına "Seçilirsem Tahir Büyükakın’ı getireceğim" vaadinde bulunan ortaokul öğrencisinin sözünü yerine getirdi.

İzmit Atatürk Ortaokulu 7-E sınıfı öğrencisi Berat Ege Sarı, sınıf başkanlığı seçimlerinde arkadaşlarına, seçilmesi halinde Büyükakın’ı okula getireceğini vadetti. Seçimi kazanan Sarı’nın vaadinden sosyal medya aracılığıyla haberdar olan Büyükakın, okula ziyaret gerçekleştirdi.

Okul girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Büyükakın, daha sonra Sarı’nın eğitim gördüğü 7-E sınıfına girdi. Burada öğrencilerle bir araya gelen Büyükakın, "Berat’a söz vermiştim. Hem Berat hem de ben sözümüzü tutmuş olduk" dedi.

"Emeksiz başarı sahtedir"

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Kolay yoldan başarılı olunmaz. Başarının en büyük sırrı çok çalışmak. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Ben hayatımda kolay bir yol görmedim. Emek vermeden bir şey başarılmıyor. Emeksiz başarı sahtedir. Mesela ben günde ortalama 6 saat uyuyabiliyorum. Bunun dışında kalan zamanımın büyük bölümünü Kocaeli için çalışmaya ayırıyorum. Verimli çalışmak gerekiyor. Bunun yanında akıllı çalışmak da önemli. Bol bol tekrar yapmalısınız. Bu, beyninizin daha hızlı öğrenmesini sağlayacaktır. Sihirli formüller aramanıza gerek yok. Asıl sihir sizde. Başarının anahtarı sizde."

Ziyarette İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve Okul Müdürü Ali İlengiz ile de görüşen Büyükakın, okulun taleplerini dinledi.

Büyükakın’ın ziyareti, öğretmenler odasındaki görüşmenin ardından sona erdi.