Bilecik’te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilerin hazırladığı hayır çarşısı programı düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin el emeği ürünlerinin sergilendiği hayır çarşısında, yerli üretimin ve tutum bilincinin önemine dikkat çekildi. Programda öğretmenlerden ve okul yöneticilerinden bilgi alan İl Millî Eğitim Müdürü Şimşek, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle hazırladığı etkinliğin anlamlı olduğunu ifade etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin emekleriyle hazırladığı bu güzel etkinlik, yerli üretim bilincinin ve paylaşma kültürünün küçük yaşlarda kazandırılması açısından çok kıymetlidir. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun" dedi.