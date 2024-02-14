Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı sahilinde yaklaşık 100 yaşında olduğu tahmin edilen ölü Caretta Caretta bulundu.

Sabah saatlerinde Sarımsaklı sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, ölü bir Caretta Caretta kaplumbağası buldular. Sahile vuran Caretta Caretta’nın yaklaşık 100 yaşında olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Su Bilimleri Uzmanı Nedim Kartal, “Caretta Caretta türü, yetişkin bir birey. Bunlar maksimum 160 kilo kadar büyüyebiliyorlar. Muhtemelen erkek bir birey. Benim de izlediğim videoda gördüğüm kadarıyla şimdi sadece ağlara takılmakla ölme ihtimalleri çok zayıf. Neden derseniz yumurtlamak dışında zaten karaya hiç çıkmıyor bunlar. Çok uzun süre deniz altında kalabiliyorlar” dedi.

Caretta Carettaların korunduğunu ifade eden Kartal, “Dış etkenlerle de olma ihtimali var. Yani ağa takılmakla o kadar tahribat olacağını düşünmüyorum. Bizim bu bölge Caretta Carettaların yumurta bırakması için yeteri kadar sıcak değil, yumurta alanları yok. Ayvalık geçiş güzergahında bulunuyor. Bu bölge onların seyahatleri sırasında geçtikleri bir bölge. O yüzden tek tük denk gelebiliyoruz. Belek kıyılarında eskiye oranla biraz daha popülasyonları artmış ve neslin tükenmesi üzerine alınmış tedbirlerle bayağı bir başarı sağlanmış durumda” diye konuştu.