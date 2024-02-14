Evlilik tarihlerini 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk getirmek isteyen çiftler, Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Salonu’na akın etti. Günde ortalama 7-8 nikahın kıyıldığı Osmangazi’de 14 Şubat’ta bu sayı 17’ye yükseldi. Dünya evine girmek için bu özel günü tercih eden Arzu Dokuzoğlu ve Metehan Çankaya çiftinin nikahını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kıydı. Büyük bir heyecan yaşayan çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Dündar, evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Hayatlarını birleştiren tüm çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat dileyen Başkan Dündar, “Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Aile içerisinde ve eşler arasında olduğu gibi tüm toplum içerisinde sevgi olması gerekiyor. Osmangazi Belediyesi olarak yılda ortalama 7 bin nikah kıyıyoruz. Son yıllarda evlilik yaşları uzamaya başladı. Evliliklerin artması, birbirini seven gençlerimizin hayatlarını birleştirmesi daha güçlü bir toplum için bizim temennimiz. Bugün dünya evine giren çiftlerimizin nikahlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün, Sevgililer Günü, ancak sevginizi bir güne sığdırmayın. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin” dedi.

Kaynak: İHA