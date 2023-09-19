Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da harekete geçti. Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldı.

"MEŞRU ASKERİ HEDEFLER YOK EDİLİYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Karabağ'da uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi" dendi.

RUSYA'DA İLK AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'daki gelişmeler konusunda Azerbaycan'la bağlantıda" dedi.

ERMENİ SİLAHLI KUVVETLERİNİN DERHAL ÇIKARILMASI İSTENMİŞTİ

Azerbaycan geçtiğimiz günlerde Ermeni silahlı kuvvetleri personelinin Karabağ’dan derhal çıkarılmasını, Karabağ’da Ermenistan’a bağlı olan sözde rejimin askeri ve sözde “hükümet” yapılarının feshedilmesini talep etmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından ayrıca Azerbaycan’ın karşı tarafın ısrarla sürdürdüğü provokatif adımlarla karşı karşıya kaldığı ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeniler tarafından yapılan sözde “cumhurbaşkanlığı seçimleri”nin bunun açık bir örneği olduğu bildirilmişti.

ERMENİ GÜÇLERİN DÖŞEDİĞİ MAYIN PATLAMIŞTI

Karabağ'da gerilim devam ediyor. Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğu bildirilmişti.Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada; terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

KARABAĞ'DA AZERBAYCAN'A YÖNELİK PROVOKASYONLAR ARTIYOR

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, temmuzda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenilerce gerçekleştirilen 28 provokasyon kayıtlara geçerken, ağustosta bu rakam 45'e, eylülde ise 61'e yükseldi