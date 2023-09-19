Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, vatandaşlar, ağaçlık bir alanda yerde yatan bir kişi fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar hemen polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti ve çevreye güvenlik önlemi aldı.

Cesetin yabancı uyruklu 28 yaşındaki N.B.'ye ait olduğu belirlendi, ancak cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. İncelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Morgu'na gönderilmek üzere cenaze nakil aracıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı ve şüpheli ölümün nedenlerini araştırmaya devam ediyor.