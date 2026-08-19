Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti. Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, temmuz ayında 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. BUSKİ ekipleri, ağustos ayında da altyapı ağını güçlendirme ve genişletme imalatlarına devam ediyor.

Bin 200 metrelik yeni kanalizasyon hattı

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Eğitim Mahallesi'ndeki yeni yerleşim bölgesini, altyapı ağına entegre etme çalışmalarına başladı. Ovaakça Eğitim Mahallesi'nden Karabalçık Mahallesi girişine kadar uzanan 1.200 metrelik güzergahta BUSKİ ekipleri, yeni kanalizasyon hattı imalatı için ilk kazmayı vurdu. Ay sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle yeni yerleşim bölgesinin kanalizasyon altyapısına kavuşturulması ve bu sayede atık suların sağlıklı şekilde tahliye edilmesi sağlanacak.

Ovaakça Eğitim Mahallesi Muhtarı İsmet Ermiş, talepleri doğrultusunda mahalleye yapılan altyapı yatırımı için Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.