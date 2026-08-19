Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif’in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif’e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan genç forvet, bugüne kadar sarı-lacivertli formayla Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu olmak üzere toplamda 17 resmi maça çıktı. Cherif, söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: İHA