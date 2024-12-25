Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı yolcu uçağının düşmesinin ardından soruşturma sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla kazanın nedenlerinin araştırılması için kurulan komisyon toplantı gerçekleştirdi. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un başkanlık ettiği komisyonda Kazakistan tarafıyla birlikte kazada yaralananlara ve zarar görenlere gerekli yardımların sağlanması için Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev’e talimat verildi.

Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Toplantıda kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği ve yaralıların aileleriyle temas kurularak gerekli desteklerin sağlandığı bildirildi. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda oluşturulan “Alo Hattı” üzerinden kaza yapan uçağın yolcuların ailelerine bilgi verildiği ve psikolojik destek sağlandığı aktarıldı. Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kazakistanlı meslektaşlarıyla birlikte kazanın nedenlerini araştırdığı ve olayla ilgili bir ceza soruşturması yürüttüğü belirtilirken, soruşturmanın ilerleyişi hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi talimatı verildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve şu anda Aktau’da tedavisi devam eden Azerbaycan vatandaşlarının ihtiyaç halinde ve doktorların onayı doğrultusunda ülkeye tahliyesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Yaralılara gerekli yardımların sağlanması ve diğer ilgili konuların çözümü için Kazakistan ile hükümet düzeyinde sıkı temasların ve ortak çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

Bakü-Grozni ve Bakü-Mahaçgala uçuşları durduruldu

Azerbaycan Hava Yolları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakü-Grozni ve Bakü-Mahaçgala güzergahındaki tüm uçuşların soruşturma tamamlanıncaya kadar durdurulduğu, diğer uçuşların ise programa uygun şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.