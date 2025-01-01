B12 vitamini, sinirlerin miyelin kılıfının korunmasında önemlidir. Eksiklik durumunda sinirlerde hasar oluşabilir.

El ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma (periferik nöropati).

Hafıza ve bilişsel sorunlar:

Konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, hatta uzun süreli eksiklik durumunda demans riski.

Depresyon ve anksiyete:

Duygudurum bozukluklarına katkıda bulunabilir.

Megaloblastik anemi

B12 eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin anormal büyümesine neden olur. Bu durum yorgunluk, halsizlik, soluk ten gibi belirtilerle ortaya çıkar.

İştahsızlık ve kilo kaybı.

Dil ağrısı ve kızarıklığı (glossit).

Kabızlık veya ishal gibi bağırsak düzeni problemleri.

B12 eksikliği homosistein adı verilen bir amino asidin artmasına neden olabilir. Bu, kalp hastalığı ve damar sertliği riskini artırır.

Kas zayıflığı, koordinasyon bozuklukları ve denge kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Hamilelik sırasında B12 eksikliği, bebeğin sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebilir.