Tatar Demokratik Birliği tarafından 25-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek festival, Tatar kültürünün, geleneklerinin ve tarihî mirasının tanıtılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

Farklı kültürlerin bir araya geleceği festivalde İnegöl Tarihi Mehter Takımı da sahne alacak. Mehterin gerçekleştireceği gösterilerle İnegöl’ün köklü kültürel değerlerinin Romanya’da tanıtılması hedefleniyor.

Konaklama ve yemek giderleri karşılanacak

Festival kapsamında davetli misafirlerin konaklama ve yemek giderlerinin Tatar Demokratik Birliği tarafından karşılanacağı bildirildi.

İnegöl’den festivale katılacak heyetin Romanya’ya gidiş-dönüş ulaşım giderleri, seyahat sigortası ve kişisel harcamalarının ise katılımcılar tarafından karşılanacağı belirtildi.

İnegöl Tarihi Mehteri’nin Bükreş’te gerçekleştireceği gösterilerin, hem İnegöl’ün kültürel kimliğinin tanıtılmasına hem de Türk kültürünün uluslararası alanda temsil edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Festivalin aynı zamanda farklı kültürler arasında dostluk, dayanışma ve kültürel etkileşimin güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.