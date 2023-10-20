Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, bir otomobil ile bir kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Bu acı olayda baba ve oğul hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Taraklı-Göynük yolunun Ekinciler Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Kamyonetin sürücüsü Recep U. idaresindeki 81 BF 645 plakalı araç, karşı yönden gelen İlker Akyol (28) tarafından kullanılan 54 HT 016 plakalı otomobil ile şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araç da neredeyse hurdaya dönerken, kaza mahalline hemen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, otomobil sürücüsü İlker Akyol ve araçta bulunan babası İsmail Akyol (63) yaşamlarını yitirdi. Ayrıca, kazada bulunan diğer yolcular Zeynep Akyol ve İlke Akyol ile kamyonet sürücüsü Recep U. yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlker Akyol ile babası İsmail Akyol'un cansız bedenleri ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili olarak resmi soruşturma başlatıldı.