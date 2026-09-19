Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü birimleri, mevzuata aykırı biçimde üretilerek kente sevk edilen kaçak tütün mamullerinin bir depoda saklandığını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Depoda gerçekleştirilen detaylı aramalarda 5 milyon 300 bin adet bandrolsüz boş makaron ve yeniden piyasaya sürülmek amacıyla hazırlanmış 6 bin 175 adet TAPDK bandrolü bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan M.M. ve M.F.B. isimli 2 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.