Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşlı bir adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 21 Ağustos günü saat 18.45 sıralarında Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. M.E.K. (86) adlı yaşlı adam, yatak odasında yatağının yanında ölü bulundu. İlk etapta şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Maktulün eşi M.K.'nin (66) çelişkili ifadeleri ve yapılan otopside vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine soruşturma, Cinayet Büro Amirliği tarafından 'eşe karşı kasten öldürme' kapsamında yürütülmeye başlandı.

Soruşturmada teknik takip ve izleme uygulanan M.K.'nin 16 Eylül günü saat 12.25'te telefonunun kapalı konuma geçmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli, İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan M.K., Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.