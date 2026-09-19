Kaza, gece saat 00.30 sularında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Bursa yönünden Mudanya istikametine doğru seyir halinde olan aday sürücü M.Y. idaresindeki 16 BBR 595 plakalı 200 cc'lik motosiklet, 16 M 8069 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle genç sürücü yola savrulurken, metrelerce sürüklenen motosiklet adeta hurdaya döndü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı M.Y., ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tetkikleri yapılan genç sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirlendi.
Minibüs sürücüsü B.S. kazadan yara almadan kurtulurken, toplu taşıma hizmeti veren minibüsün kaza anında boş olması bilançonun ağırlaşmasını engelledi. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.