Kaza, gece saat 00.30 sularında meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Bursa yönünden Mudanya istikametine doğru seyir halinde olan aday sürücü M.Y. idaresindeki 16 BBR 595 plakalı 200 cc'lik motosiklet, 16 M 8069 plakalı minibüsle çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle genç sürücü yola savrulurken, metrelerce sürüklenen motosiklet adeta hurdaya döndü.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı M.Y., ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hastanede tetkikleri yapılan genç sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirlendi.

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Minibüs sürücüsü B.S. kazadan yara almadan kurtulurken, toplu taşıma hizmeti veren minibüsün kaza anında boş olması bilançonun ağırlaşmasını engelledi. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA