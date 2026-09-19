Bunlar da ilginizi çekebilir

Minibüs sürücüsü B.S. kazadan yara almadan kurtulurken, toplu taşıma hizmeti veren minibüsün kaza anında boş olması bilançonun ağırlaşmasını engelledi. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Hastanede tetkikleri yapılan genç sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirlendi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı M.Y., ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa yönünden Mudanya istikametine doğru seyir halinde olan aday sürücü M.Y. idaresindeki 16 BBR 595 plakalı 200 cc'lik motosiklet, 16 M 8069 plakalı minibüsle çarpıştı.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.