İş kazası, saat 11.00 sularında Mütareke Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan kültür merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tarihi yapının yenileme çalışmalarında görev alan H.Ç., mesaisi sırasında kolunu henüz belirlenemeyen bir sebeple iş makinesine sıkıştırdı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese ivedilikle sağlık ve emniyet birimleri sevk edildi.

Olay mahallinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi H.Ç., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ve polisler kazanın gerçekleştiği restorasyon alanında kapsamlı incelemelerde bulunarak teknik tespitler yaptı.

Temelleri 1834 yılında Rum Ortodoks Kilisesi olarak atılan ve 1993 senesinde Mudanya Belediyesi tarafından onarılarak Uğur Mumcu Kültür Merkezi ismiyle ilçeye kazandırılan 192 yıllık tarihi yapının mevcut yenileme çalışmalarının belediye idaresinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Polis ekiplerinin kazanın meydana geliş sebebini netleştirmeye yönelik başlattığı tahkikat devam ediyor.