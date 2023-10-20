Son yıllarda özellikle met diye tabir edilen ve gençleri adeta ölüme sürükleyen metamfetamin adlı uyuşturucu üreticileri sonunda yakayı ele verdi. Aylardır süren teknik takip sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, baronları bulundukları adreste paketledi.

Mahmudiye Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde kimya üretimi izlenimi verilen bir işletmede üretilen ve Türkiye’ye pazarlanan uyuşturucu maddelerine el konuldu. Bugüne kadar yüzlerce İnegöllü genci zehirleyen, aileleri adeta yok eden 5 kişi 1 ton 237 kg metamfetaminle üretimin yapıldığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Burada üretilen uyuşturucu maddelerin kimyasal madde görünümü sevk edildiği İstanbul üzerinden Türkiye genelinde pazarlandığı tespit edildi. Uyuşturucu satıcılarının tespit edilmesi sonrası aylardır yapılan teknik takip sonrası üretimi yapan kişilere ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen operasyonda 5 zehir taciri gözaltına alındı.

Operasyonlar sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlilkaya, “Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

İbrahim Uslu