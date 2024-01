DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İnegöl de bir dizi ziyaretler yaptı. Otobüsle ilçe turu yapan Babacan, İnegöl Esnaf Ve Sanatkarlar Odalarının 11 başkanıyla biraraya geldi.

Oda Başkanları adına konuşan Terziler Odası Başkanı Selim Malçok, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti belirterek seçimlerde başarılar diledi.

Ziyarett konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kendi iş hayatıma dönmeye çalışırken aynı 2001’deki siyasi girişimimizdeki yoğun bir davetle, arzuyla DEVA Partisi’ni arkadaşlarla birlikte kurmuş olduk. Yaklaşık 4 yıldır ülkemizde farklı bir yoldan her konuda siyasette katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sadece sorunları dinlemiyoruz, dillendirmiyoruz. Çözüm de yaratıyoruz. Belki de bizim en önemli farkımız bu. 23 ayrı alanda çözümümüz var. Tarımsa mesele tarımda 50 maddeyle sorunları nasıl çözeceğimizi sıraladık, bütçesini hesap ettik. Yine Sosyal Politikalar için hepsi hazır. Bunda dijital dönüşüm var, teknoloji var, esnafımızla ilgili konular var. Tam 2 sene önce de yerel yönetim ve şehircilikle ilgili çözümlerimiz madde madde hazır. Laf dalaşına giren bir siyasi parti değiliz. Sorunları yaşayanlardan dinliyoruz. Geçen seçimlerde, bizi destekleyen vatandaşlarımızın oranı yüzde 48’de kaldı. Bütün hazırlıklarımızı yetkililere gönderdik. Bunlar ufkumuzu açar dedik. Bir sonraki seçimi beklemeden bizim düşüncelerimizden istifade ederler düşüncesi ile yola çıktık. Yerel seçimlere gidiyoruz. Ülkemizin sıkıntıları sadece belediyecilik değil, her alanda olduğunu üzülerek görüyoruz. Herkes bu sorunu yaşıyor. Hayattan memnunum diyenler çok az. Ne oldu da yaşıyor diye baktığımızda, derinlere indiğimizde hukuk ve adalet konusunun ülkemizin şu anda başlıca sorunu olduğunu görüyoruz. Yapılan maaş artışı yüzde 33- 42 -49 olarak 3 kademe. 7.500 alanlara 10.000 lira veriliyor. İşçi ve bağ-kur emeklilerine yüzde 37 zam yapacaklardı. Kabine toplatışından sonra bir müjde olarak 42 yaptılar. Memur emeklilerine de %49 zam yaptılar. Oysa ki Tüik’in açıkladığı enflasyon yüzde 65. Çok daha yüksek rakamları görüyoruz. Bir numaralı konu dürüst ve liyakatli insanları iş başına getirmek. Çok hızlı bir şekilde düzeliyor bu şekilde. Şu anda temelinde bunu görüyoruz. Bir an önce kadrolar düzeltilmeli. Dürüst ve ehil insanlardan oluşmalı. Yargı güçlü ve bağımsız olmalı. Merkez Bankası, Hazine, Maliye, Milli Eğitim Bakanlığı güçlü olması gerekiyor. Türkiye’de kurumlar örselendi. Sürekli talimat almaya muhtaç hale geldi. Halbuki kurumlar kendine güvenen dürüst insanlar tarafından yönetilse hemen çözüm odaklı olurlar. Şu an sorun çözülmüyor. Ankara’da bir adres gösteriliyor. Adres Beştepe. 1200 odalı külliye var. Doğruyu bulursanız çözersiniz. Yanlış, hatalı bir karar olursa sorunları çözmüyor.” dedi.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU