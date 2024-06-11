Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde başlayan arpa hasadında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün kaybını önleme amaçlı hasat kontrollerine başladı.

Babaeski ilçesinde arpa hasadı başlamasıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de harekete geçerek kontrollerini sıklaştırdı. Ürün kaybının en aza indirilmesinin amaçlandığı kontrollerde özellikle biçerdöver hasat kontrolleri yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Babaeski ilçesinde başlayan arpa hasat kontrolleri devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, biçerdöver ve hasat dane kontrolleri ile belge kontrollerinin de yapıldığı ifade edildi.