Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde hastane çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Babaeski Devlet Hastanesi personeline İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın ve zehirli gazlarla ilgili kapsamlı bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim sonunda yapılan tatbikatlarla, personelin öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirmesi sağlandı. Bu tür eğitimlerin, hastane personelinin güvenliğini artırmak ve muhtemel acil durumlarda can kaybını en aza indirmek için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Programla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Eğitim, hastane personelinin acil durumlarda hızlı ve etkili müdahalelerde bulunabilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim programı, yangın önleme ve yangın söndürme teknikleri, zehirli gazlara karşı alınacak önlemler, acil durum planları ve tahliye prosedürleri gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca, personelin yangın söndürme ekipmanlarını doğru ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için pratik uygulamalar da yapılmıştır. Eğitim sırasında, yangın güvenliği ve zehirli gazlarla ilgili teorik bilgiler verilmiş, ardından bu bilgilerin pratiğe dökülmesi sağlanmıştır. Katılımcılar, yangın alarm sistemlerinin nasıl çalıştığını, yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağını ve zehirli gaz sızıntılarına karşı alınacak önlemleri öğrenmişlerdir."