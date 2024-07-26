Kırklareli Merkez KETEM birimi, Babaeski’de gelen misafirlerin rutin taramalarını gerçekleştirdi. Yapılan taramalarda, katılımcılara kanser erken teşhisinin önemine dair kapsamlı bir farkındalık eğitimi verildi.

Kırklareli Merkez KETEM birimi, Babaeski Atatürk Mahallesi’nden gelen misafirlerin rutin taramalarını gerçekleştirdi. Yapılan taramalarda, katılımcılara kanser erken teşhisinin önemine dair kapsamlı bir farkındalık eğitimi verildi.

Etkinlikte, sağlık uzmanları tarafından katılımcılara kanserin erken teşhis yöntemleri, tarama süreçleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Eğitimde, erken teşhisin kanser tedavisindeki kritik rolü vurgulandı ve düzenli taramaların hayat kurtarıcı olabileceği belirtildi.

KETEM yetkilileri, bu tür eğitimlerin sağlık bilincini artırmak ve kanserle mücadelede toplumun bilinçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Eğitim sonunda katılımcılara, tarama sonuçlarına göre gerekli sağlık kontrollerinin yapılacağı bildirildi.