Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaza, TEM Otoyolu Karacaoğlan köyü viyadüğü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Babaeski istikametinden, Lüleburgaz istikametine seyir halinde olan, 34 HPB 472 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.