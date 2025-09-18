Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde açılan cimnastik kursunda eğitim alan minik sporcular, geleceğin şampiyonları olma yolunda ilerliyor.

Kulüp bünyesinde yürütülen çalışmalara 120 çocuk katılırken, 40’ı lisanslı sporcu olarak antrenmanlarına devam ediyor.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği SK cimnastik antrenörü Sinem Karakaynak, hedeflerinin Körfez’i, Kocaeli’yi ve Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil edecek başarılı gençler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Körfez’in yetenekli çocuklarını altyapıdan başlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı sporcular olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Karakaynak, "Çocuklar erken yaşlarda cimnastik ile spora başlamalılar. İlerleyen yıllarda başka sporları yapmak isterlerse de cimnastik altyapısı onlara büyük bir avantaj sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hem benimle hem birlikte büyüdüler"

Yeni dönemde 2020 doğumlu öğrencilerle derslere başladıklarını aktaran Karakaynak, şunları kaydetti:

"Şu an 40 lisanslı öğrencimiz var. Bu grup benim ilk öğrencilerim, çok küçük yaştan beri hem benimle hem de birlikte büyüdüler. Hepsi çok yetenekli. Birlikte büyüdükleri için birbirlerine çok bağlılar ve büyük bir aile haline geldik. Sporcularımızın velilerine de teşekkür ediyorum. Her şartta çocuklarının arkasında durarak, kendi özel hayatlarından fedakarlık edip çocuklarını her antrenmana mutlaka getirdiler"

Kendilerine her türlü imkanı sağlayan ve destek veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür eden Karakaynak, "Çocuklara verdikleri önem ve yaptıkları yatırımlar, onlar gelecekte başarılı birer sporcu olduklarında çok daha iyi görülecektir. Çalışmalarımıza devam ederek yetenekli çocuklarımızı cimnastiğe ve Türk sporuna kazandırmayı sürdüreceğiz" dedi.