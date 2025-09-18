Osmangazi Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit yakınları ve gazilere ‘Gaziler Günü’ buluşması düzenledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Onlar sayesinde bizlerde bugün özgürce oturup buluşuyoruz, bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz, hepsine minnettarız" dedi.

Osmangazi Belediyesi vatan uğruna kahramanca savaşan gazileri unutmayarak 19 Eylül Gaziler Günü, kapsamında kahvaltı programı düzenledi. Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleşen Gaziler Günü buluşmasına şehit yakınları ve gaziler yoğun katılım gösterdi. Programda Başkan Aydın, şehit yakınları ve gazilerin masalarını tek tek gezip hal ve hatırlarını sorarak sohbet etti. Düzenlenen programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ile vatanını, bayrağını ve milletini canı pahasına koruyan kahraman gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra 19 Eylül 1921’de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hem gazilik hem de mareşallik unvanı verildiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra 19 Eylül 1921’de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hem gazilik hem de mareşallik unvanı verilerek o günden sonra 19 Eylül tarihi 104 yıldır gaziler günü olarak anılmaya, gazilerimizi ve şehitlerimizi, minnet ve rahmetle anmaya devam ediyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin, onlar vatan için mücadele ettiler. Onlar sayesinde bizlerde bugün özgürce oturup buluşuyoruz. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz, hepsine minnettarız. Bugünleri unutursak, o gün şehit olanları sadece kitaplarda ve okullarda, 2 satır öğrenip neler yaşanarak bu toprakların vatan yapıldığını unutursak emin olun emperyalizm 100 yıl önceki emellerini hatta bin yıl önceki haçlı seferlerindeki emellerini her daim sıcak tuttuklarını komşu sınırlarımızda Irak, Suriye ve Gazze’de hep birlikte görmekteyiz. Dünya’nın gözünün içene baka baka soykırım yapılıyor. Çocuk, kadın ve yaşlı demeden katlediliyor, bir kez daha kınıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu vizyon bugün bizlerin yanı başımızdaki durumlara düşmesini çok şükür engelliyor. Onu yaşatmak bu cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak önce gazilerimizin ve şehitlerimizin ödediği bedellerin hakkını teslim etmekle devam eder Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz anma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz iyi ki varsınız" dedi.

Kahraman gazileri saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerine başlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Haşim Sivri, "Kore’ye Kıbrıs’a barışı götüren, ülkemizin korunmasına vesile olan kahraman gazileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sakarya Meydan muharebesini kazanan Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik ve gazilik unvanının verilişinin 104’üncü yılını kutluyoruz. Geçtiğimiz yılda aynı şekilde gaziler haftası içerisinde etkinlik düzenleyerek bir ilki başlatan ve bu yılda aynı şekilde devam ettiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Böyle bir ilçede yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum

Bursa Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, ise "Bu davet kahraman gazilerin unutulmadığını gösterdi. Kahraman gazi unutulduğu zaman bertaraf olur ve üzülür. Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gazileri ve askerleriyiz. Böyle bir ilçede yaşadığım için şahsım ve muharip gaziler olarak onur duyuyorum" diye konuştu.