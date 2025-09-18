Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), ülkemizin uzay vizyonuna değer katmaya devam ediyor. Her yıl Dünya Uzay Haftası Derneği tarafından belirlenen tema doğrultusunda düzenlenen etkinliklerin Türkiye Ulusal Koordinatörü görevini bu yıl da GUHEM üstlendi.

BTSO’nun vizyoner yaklaşımıyla Bursa’da hayata geçirilen GUHEM, Türkiye’nin uzay ve havacılık ekosistemine yön veren öncü bir girişim olarak faaliyetlerini sürdürüyor. GUHEM, 2023 yılından itibaren başarıyla yürüttüğü ulusal koordinatörlük görevini bu yıl da sürdürüyor. Alanında Avrupa’nın en büyüğü olan merkez, Dünya Uzay Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle gençleri, bilim insanlarını ve toplumu geleceğin uzay çalışmalarına daha da yakınlaştırmayı hedefliyor.

Dünya Uzay Haftası Derneği tarafından açıklanan 2025 yılı teması "Uzayda Yaşamak (Living in Space)" oldu. Tema, insanlığın uzayı bir yaşam alanına dönüştürme sürecine ışık tutarken; yenilikçi teknolojiler, karşılaşılan zorluklar ve küresel iş birliğine dayalı çabaları ön plana çıkarıyor.

Uzayda Sürdürülebilir Yaşam Vizyonu

Bu yılki etkinlikler, insanlığın uzayda sürdürülebilir yaşam için geliştirdiği çözümlere odaklanacak. Yaşam destek sistemlerinden uzay istasyonlarına, insanın dünya dışı ortamlara adaptasyonundan kaynak kullanımına kadar birçok alandaki çığır açıcı gelişmeler, kutlamaların merkezinde yer alacak.

Dünyada Eş Zamanlı Kutlamalar

Her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Uzay Haftası, dünyanın farklı ülkelerindeki uzay ajansları, havacılık şirketleri, bilim merkezleri, müzeler, okullar ve astronomi toplulukları tarafından eş zamanlı olarak kutlanıyor. Konferanslardan sergilere, atölyelerden halka açık büyük etkinliklere kadar pek çok organizasyon, bilime olan ilgiyi artırmayı ve toplumları uzay çalışmaları etrafında buluşturmayı amaçlıyor.