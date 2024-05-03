Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde polis tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde 6 motosiklet trafikten men edildi.

Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte motosiklet kontrol ve denetimlerini artırdı.

Babaeski ilçe merkezinin farklı noktalarında yapılan denetimlerde toplam 53 motosiklet kontrol edildi. Yeterli belge ve donanıma sahip olmayan 24 motosiklet ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde 6 motosiklet trafikten men edildi.