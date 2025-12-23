Bilecik 1. Amatör Lig’de 4’üncü hafta geride kalırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü bu hafta kazanması bildi.

Bilecik 1. Amatör Lig’de a ve b gruplarında 4’üncü hafta geride kalırken, A Grubu’ndan 4’te 4 yapan Osmaneli Gençlerbirliğispor, B Grubu’ndan 3’te 3 yapan Karaköyspor liderliği sürdürdü. A Grubu’nda 4’üncü haftanın açılış maçında 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Gölpazarı Belediyespor’u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yendi. Akpınarspor kendi evinde grup lideri Osmaneli Gençlerbirliğispor’u ağırlarken, 4-1 mağlup oldu. Cihangazispor kendi evinde Gülümbespor’u 2-0 yenerken, Vitraspor’da kendi evinde Kınıkspor’u 2-1’lik skorla geçti. Bu sonuçlar sonrası ligde 4’te 4 yapan Osmaneli Gençlerbirliğispor 12 puanla liderliğini sürdürürken, Cihangazispor 9, Vitraspor ve 1969 Bilecik Spor Kulübü 6’şar puanla lideri takip etti.

Ligin 5’inci haftasında Kınıkspor- Osmaneli Gençlerbirliğispor, Gülümbespor-Vitraspor, Gölpazarı Belediyespor-Cihangazispor ve Akpınarspor-1969 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Ligin flaş takımı Karaköyspor oldu

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu’nda 3’üncü haftasında lider Karaköyspor kendi evinde Kürespor’u 2-0 yenerken, ligde 3’te yaparak liderliğe yükseldi. Bozüyükspor kendi evinde Ertuğrulspor’u 1-0’lık skorla geçerken, Edebalispor ile Osmanelispor 1-1’lik skorla sahadan ayrıldı. Bu hafta grupta Pazaryerispor BAY geçerken, lideri 7 puanlı Osmanelispor, 6’şar puanlı Pazaryerispor ve Bozüyükspor takip etti.

Ligin 4’üncü haftasında Pazaryerispor-Edebalispor, Kürespor-Bozüyükspor, Osmanelispor-Karaköyspor müsabakaları oynanacak. Bu haftayı da Ertuğrulspor BAY geçecek.