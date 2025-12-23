Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ahmetbey Sokak üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında sokakta bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Sözer, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti. Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Sözer, "Devlet olarak her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Sahada olmak, hemşerilerimizi dinlemek ve sorunları yerinde görmek bizim için çok önemli" dedi.