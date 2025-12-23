Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ankara’daki ziyareti kapsamında Diliskelesi Sahil Projesi’nin sözleşmesini imzaladı.

Başkan Ramazan Ömeroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Selçuk Göktaş ile bir araya gelen Ömeroğlu, ilçede hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerin ardından Diliskelesi Mahallesi Sahil Projesi’nin protokolü imzalandı.

Ömeroğlu, seçim vaatlerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bugün Diliskelesi Mahallemiz için çok hayırlı bir adımı daha attık. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahil projemizin sözleşmesini imzaladık. Bizim anlayışımız araba harçlıkları dağıtmak değil; ilçemize kalıcı, değer katan ve nesiller boyu hizmet edecek eserler kazandırmaktır. Rabbim en kısa sürede bu güzel projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı nasip etsin" dedi.

Proje kapsamında bölgeye yürüyüş yolları, sosyal donatı alanları ve modern sahil düzenlemesi yapılacağı bildirildi.