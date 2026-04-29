Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçe genelinde kapsamlı bir 'bahar temizliği' programı başlattıklarını duyurdu. 66 araç ve 482 personelle sahada olacaklarını belirten Tombaş, 'Yol bakım ve onarımdan çevre temizliğine, ilaçlamadan ot biçmeye kadar mahalle mahalle, sokak sokak hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Sultanbeyli için çalışıyoruz' dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, ilçe sakinlerine daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam alanı sunmak amacıyla temizlik çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın öncülüğünde başlatılan 'bahar temizliği' programı kapsamında temizlik ekipleri, ilçedeki tüm mahallelerde temizlik seferberliği başlattı. Görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve çevre sağlığının korunması hedeflenen çalışmalarda sokakların yıkanmasından boş arazilerdeki otların biçilmesine, çevreye bırakılan atıkların toplanmasından dezenfekte işlemlerine kadar pek çok farklı alanda hizmet verildi. Planlı bir takvim dahilinde sürdürülen çalışmalar Sultanbeyli'nin estetik görünümüne değer katarken, vatandaşların da takdirin topladı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 'Daha temiz ve daha düzenli bir Sultanbeyli için bahar temizliği çalışmalarımızı başlattık. Sultanbeyli'nin her mahallesinde, her caddesinde ve her sokağındaki çalışmalarımıza bugün itibarıyla devam ediyoruz. 66 araç ve 482 personelimizle birlikte bugün caddelerde, ara sokaklarımızda ve ana arterlerde ot biçilmesi, kaldırım ve treruvar düzenlemesi ve asfalt serimi başta olmak üzere tüm mahallelerimizdeki eksikliklerimizi bugün yerinde tespit ederek gidermiş olacağız. Daha temiz, daha güvenli ve daha düzenli bir Sultanbeyli için bugün hep beraber sahadayız. Vatandaşlarımız da Sultanbeyli'nin 15 mahallesindeki tüm sokak ve caddelerinde yaptığımız çalışmaları görmüş olacak. Amacımız mahallelerden bize gelen öneri ve eksiklikleri bugün itibarıyla yerinde tespit edip, müdahale etmiş olmak. Hedefimiz temiz sokaklar, düzenli caddeler ve daha yaşanılabilir bir Sultanbeyli. Vatandaşlarımız ve hemşehrilerimizden de çöplerini çıkartırken çöp saatlerine uymalarını ve çöplerini konteynerlere bırakmalarını istirham ediyoruz. Çevre bizim, sorumluluk hepimizin' dedi.