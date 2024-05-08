Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi.

Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından, 6-12 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan Mimar Sinan, Cumhuriyet ve Kuleli İlköğretim okulu öğrencilerine seminer verdi.

Öğrencilere; trafik tanımı, kuralları, trafikte görme/görülme, okul ve yaya geçidinin kullanımı, güvenli oyun alanları, bisiklet kullanırken uyulması gereken temel kurallar, araçta emniyet kemeri kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk konularında seminer verildi. Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.